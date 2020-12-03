Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti

Pandemiyle savaşta ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, gece gündüz demeden Kovid-19'la savaşmayı sürdürüyor. Vaka sayıları bakımında dünyada 3. sıraya yükselen Türkiye'de salgın nedeniyle sağlık çalışanları hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği, bugün 5 doktorun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB'nin paylaşımında; Doktor Ferruh İlter, Doktor Mustafa Selek, Doktor Ahmet Zare, Doktor Mehmet Karakum ve Doktor Ahmet Oğuz Tezcanlı'nın koronavirüsle mücadeleyi kaybettikleri açıklandı.

"HER GEÇEN GÜN ÖLÜYORUZ"

TTB'den yapılan açıklamada, "Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık' dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz!" dedi.