Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti
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Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti

03.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:07
Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir gün içinde 5 doktorun yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Pandemiyle savaşta ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, gece gündüz demeden Kovid-19'la savaşmayı sürdürüyor. Vaka sayıları bakımında dünyada 3. sıraya yükselen Türkiye'de salgın nedeniyle sağlık çalışanları hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği, bugün 5 doktorun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB'nin paylaşımında; Doktor Ferruh İlter, Doktor Mustafa Selek, Doktor Ahmet Zare, Doktor Mehmet Karakum ve Doktor Ahmet Oğuz Tezcanlı'nın koronavirüsle mücadeleyi kaybettikleri açıklandı.

"HER GEÇEN GÜN ÖLÜYORUZ"

TTB'den yapılan açıklamada, "Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık' dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz!" dedi.

Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti
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