Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu
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Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu

08.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:58
Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu

Son dakika haberlerine göre Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyorduADANA'da 2 yıl önce judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan, ancak yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ayten Alataş'ın (82) antrenörü Yusuf Uncular, ölüm haberini duyunca çok...

Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu

ADANA'da 2 yıl önce judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan, ancak yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ayten Alataş'ın (82) antrenörü Yusuf Uncular, ölüm haberini duyunca çok üzüldüğünü söyledi. Alataş'ın gelecek için planlarına değinen Uncular, "Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'na gitmek istiyordu. O, içinde bir ukdedir. Ayten nine sürekli, 'Oğlum beni dünya şampiyonasına götür. Orada bir altın madalya alayım, görsünler judonun nasıl yapıldığını' diyordu. Çok mükemmel bir insandıö dedi.Adana'da Ayten Alataş, torunu Ayşe Begüm Türk'ü spor salonuna götürüp-getirirken, 2 yıl önce judoya merak saldı. "Sporun yaşı yoktur" diyerek, 80 yaşında judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl boyunca eğitim aldı. Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle kısa sürede tanınan ve 'judocu nine' ismiyle ün salan Alataş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alataş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.'MİNDERDEN İNDİREMİYORDUK'Ayten Alataş'ın antrenörü Yusuf Uncular, ölüm haberini aldıktan sonra adeta yıkıldıklarını belirterek, "Ayten nine ile torununu antrenmana getirdiğinde tanıştım. Dışarıda otururken yanına gittim. Bana, 'Bunlar çalışmıyorlar oğlum. Ben bu yaşta onlardan iyi judo yaparım' dedi. Ben de ona bir judo elbisesi verip, mindere götürdüm. O andan itibaren kendisini minderden indiremedik. Sürekli minderdeydi ve genç bir sporcudan daha şevkliydi. Antrenmanlarını hiç aksatmazdıö diye konuştu.'DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİTMEK İSTİYORDU'Dünya Judo Federasyonu'nun Alataş'ı takdir ettiğini kaydeden Uncular, "Kendisi, judoya başladığı 2018 yılındaki Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'na gitmek istiyordu. Onun zamanında 80 yaşı kapatıldı ve Ayten nine gidemedi. O, içinde bir ukdedir. Ayten nine sürekli, 'Oğlum beni dünya şampiyonasına götür. Orada bir altın madalya alayım, görsünler judonun nasıl yapıldığını' diyordu. Çok mükemmel bir insandıö dedi.'ÖLÜM HABERİNİ ALINCA AĞLADIM'Son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisiyle telefonda konuştuğunu belirten Uncular, "Çok mükemmel bir insandı. Özel günlerde mutlaka arardı. Son konuştuğumuzda bile 'Maçım yok mu? Beni maça götür' dedi. Ölüm haberini alınca çok üzüldüm, ağladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsunö diye konuştu.

Öte yandan Ayten Alataş'ın koronavirüse yakalanmadan önce sosyal medyada paylaştığı görüntüde, "Judocular, sağlığınız için evde kalın" şeklinde uyarı yaptığı da görüldü.


Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu
Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu
Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu
Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu
Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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