Son dakika! Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyordu

Son dakika haberlerine göre Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nı hedefliyorduADANA'da 2 yıl önce judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan, ancak yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ayten Alataş'ın (82) antrenörü Yusuf Uncular, ölüm haberini duyunca çok...