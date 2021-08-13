Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi

Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Fadime Altın (67), "Aşı olmadığım için koronavirüse yakalandım ve çok pişmanım" dedi.

AKSARAY'da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Fadime Altın (67), "Aşı olmadığım için koronavirüse yakalandım ve çok pişmanım" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı tabloya göre, koronavirüs vaka sayısı 100 binde 275,68 olan Aksaray, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 61,0 olarak belirlendi. Koronavirüse yakalanıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fadime Altın ise aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Altın, "Aşı olmadığım için koronavirüs hastalığına yakalandım ve çok pişmanım. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Benim gibi son pişmanlık fayda etmiyor" diye konuştu.  


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama sinyali ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada istifası istendi
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama sinyali ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada istifası istendi
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüse yakalandı, 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:07:56. #1.16#

title