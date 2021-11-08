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Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve takipçilerinden dua isteyen Hakan Ural, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Ural'ın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Neler Oluyor Hayatta programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.

Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Mikail arman:Yüce ALLAH, Hakan beye ve Şifa bekleyen tüm hastalara Şifa versin. Hakan bey covid aşısı olmamışmı ?
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