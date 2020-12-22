Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Prof. Dr. Orhan Kural, diyaliz makinesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

"DURUMU ÇOK AĞIRLAŞTI"

Kötü haberi duyuran Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ORHAN KURAL KİMDİR?

Prof. Dr. Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya geldi. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji'ni (Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili idi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden "Maden Mühendisi" olarak mezun oldu.

1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.

1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'nde Kömür Kimyası dalında "Doktor" unvanı aldı.

Prof. Dr. Orhan Kural, Almanya'da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü'ne devam etti.

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı.

1989 Mayıs ayında İTÜ'de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Aralık 2016'da Kırklareli Üniversitesi'ne Rektör ön adayı oldu.

2019 Eylül'de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.