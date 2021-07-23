Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den haber var

Tuba Büyüküstün, başrolünü Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi isimlerle paylaştığı ve çekimleri Ayvalık'ta devam eden 'Another Self' dizisinin çekimlerine koronavirüse yakalandığı için ara vermişti. Oyuncu, açıklama yaptı. İşte detaylar...

Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün, açıklama yaptı. Oyuncu, "Merhabalar, size ancak haber verebiliyorum. Covid olduğum doğru... 4 gündür hastanedeyim. Bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evceyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz. Sevgilerimle" diye yazdı.

Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi isimlerle başrolünü paylaştığı ve çekimleri Ayvalık'ta devam eden 'Another Self' dizisinin çekimlerine ara vermişti.

Kaynak: Snob Magazin