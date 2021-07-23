Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması
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Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması

Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Merhabalar,Size ancak haber verebiliyorum.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:   

Merhabalar,

Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için...Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle...

Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması
Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması
Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması

Kaynak: Hürriyet

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