Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı

15.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:03
Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı

Film çekimleri sırasında koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının entübe edildiği, sağlık durumunun ise kötüye gittiği öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde unutulmaz karakterlere imza atan 66 yaşındaki Toygun Ateş, hayranlarını sağlık haberi ile üzdü.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ses sanatçısı Onur Akay, Malatya'da film çekimleri sırasında koronavirüse yakalanan usta sanatçının sağlık durumu hakkında konuştu. Akay, Ateş'in ağırlaşması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve entübe edildiğini kaydetti.

"BİLİNCİ KAPANDI, ENTÜBE EDİLDİ"

Akay, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yattığını söylediler. Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı
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