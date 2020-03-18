Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını söyleyen ve şimdilerde tedavisine evinde devam edilen dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks, Instagram hesabından Corona markalı bir daktilo fotoğrafı paylaşarak "Hastalığı bu daktilodan kaptım" diyerek espri yaptı.

Bir film çekimi için Avustralya'ya giden oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yakalandı. Karantina altında olan ünlü çiftten Tom Hanks'ın tedavisine Avustralya'da kiraladıkları bir evde tedavisine devam ediliyor. Oyuncunun eşinin virüs tedavisine ise hastanede devam ediliyor. Yavaş yavaş eski yaşantısına geri dönen Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürmeyi başardı.

KORONAVİRÜSLE BOĞUŞURKEN ESPRİ YAPTI

Eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Daktilosunu da Avustralya'ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. "Corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşan Hanks, "Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik" diyerek virüsün daktilosundan bulaştığıyla ilgili espri yaptı. Hanks'e takipçileri de daktilo markası üzerinden esprili yorumlar yazdı.

"ATEŞ YOK AMA SIKINTILAR VAR"

Hanks, aynı paylaşımında "Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum" diyerek son durumu hakkında bilgi verdi. Hanks, virüsün getirdiği bazı sorunların henüz bitmediğini de söyledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Bir hafta önce Instagram hesabında paylaşım yapan Tom Hanks, eşiyle birlikte ateş ve vücutta titreme belirtileriyle hastaneye gittiklerini ve yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti. Bir süre hastanede tedavi gören 63 yaşındaki Tom Hanks, önceki gün taburcu edildi. Oyuncu, ülkenin doğu kıyısında bulunan Brisbane yakınlarındaki Gold Coast şehrinde kiraladıkları apartman dairesinde kendisini karantinada tutacak.