Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
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Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!

ABD'de koronavirüse yakalanan Mike Schultz isimli sağlık çalışanının değişimi görenleri şaşkına uğrattı.

21.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:11

ABD'de sağlık çalışanı olduğu belirtilen bir kişinin koronadan önceki ve sonraki hali şaşırttı. Koronaya yakalanmasının ardından 6 hafta tedavi gören 43 yaşındaki hemşire Mike Schultz, tam 22 kilo verdi.

AKCİĞERLERİ SU TOPLADI, NEFES ALAMAMAYA BAŞLADI

ABD'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki Mike Schultz, salgın başladıktan sonra koronavirüse yakalandı. Belirtileri başta hafif seyreden Schultz, ciğerleri su toplayıp nefes alamamaya başlayınca yoğun bakıma kaldırıldı.

64 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

6 hafta boyunca tedavi gören ve solunum cihazına bağlanan Schultz, sağlığına kavuşsa da vücudunun bu süreçte uğradığı tahribatı sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalık öncesi 86 kilo olan adam, tedavinin ardından 22 kilo vererek 64 kiloya kadar düştü.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!

"CEP TELEFONUMU BİLE TUTAMIYORDUM"

Vücudunun adeta eridiğini gözler önüne seren Schultz, "Cep telefonumu bile tutamıyordum, çok ağır geliyordu. Ellerim titrediği için hiçbir şey yazamıyordum. Bunun ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini göstermek istedim" dedi.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!

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