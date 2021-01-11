Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
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Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın

11.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:21

Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye giderken paylaşım yapan oyuncu, sevenlerinden dua istedi.

Verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi gören ünlü isim, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

"ALLAH'IM BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLASIN"

44 yaşındaki oyuncu, ambulans eşliğinde hastaneye giderken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağzında solunum cihazı olan Karacan, paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
Haber Yorumları (6)
FİRAT: Allâh sifa versin âmîn
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SİVRİ: keşke hastaneye gitmeseydin evinde geçirseydin hastaneye gidenlerin ? ı ağır geçiriyor
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SEDAT: Geçmiş olsun kardeşim. Allah seni çocuklarına bağışlasın.
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