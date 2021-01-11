Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın

Verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi gören ünlü isim, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

"ALLAH'IM BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLASIN"

44 yaşındaki oyuncu, ambulans eşliğinde hastaneye giderken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağzında solunum cihazı olan Karacan, paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı.