Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı

11.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:17
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı

Üç gündür evde tedavi olan ünlü oyuncunun durumu fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Üç gündür evde tedavi olan ünlü oyuncunun durumu fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacan; 'Sevgili dostlar Covid 19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın.' mesajını paylaştı.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtuldu. 2016'da mide küçültme ameliyatı olan Karacan 1 yılda tam 60 kilo verdi. Karacan, nasıl zayıfladığını anlattı.

'Ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum'

140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, "Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum" diye konuştu.

Yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi

Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, "Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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