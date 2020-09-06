Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan müjdeli haber: Hocamız sağlığına kavuştu
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğünü duyuran Nihat Hatipoğlu'nun doktoru, ünlü ilahiyatçının sağlığına kavuştuğu müjdesini verdi.
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından sevenleri büyük bir üzüntüye boğulmuştu. Günlerdir sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan Hatipoğlu'nun doktorundan beklenen paylaşım geldi. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak bir fotoğrafla sevenlerine müjdeli haberi verdi.
İşte o fotoğraf;
NE OLMUŞTU?
Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Hatipoğlu "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.