Kızıyla birlikte koronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına mesaj var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızıyla birlikte koronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına mesaj var

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Amerika yolcuğu öncesi testleri pozitif çıkan Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin koronavirüsü atlattı. Kırmızıgül, aşının önemini vurgulayan bir paylaşım yaparak güzel haberi verdi.

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi koronavirüs testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi. Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika'da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak "O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim" dedi.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı: "Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. ve maalesef ben ve beş yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım.

Kızıyla birlikte koronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına mesaj var

"AŞILARI 8 AY ÖNCE AMERİKA'DA OLMUŞTUM"

Kızım Lavinim de ise hiçbir şey yok, onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika'da ücretsiz olmuştum."

Kızıyla birlikte koronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına mesaj var

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (1)
VAHAP YILMAZ : Bu kim ya, mahsun mu kaldi, varkende birkactane sacma sapan sarki sonra kaybolup gitti, şimdi vay efendim şöyle demiş.Bizim semtteki dolmuşun şoförü de biseyler diyor, o da haber olsun..
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kızıyla birlikte koronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına mesaj var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:47:09. #1.16#

title