Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu'ndan haber var
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Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu'ndan haber var

Hürriyet - Haberler | Magazin
Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu'ndan haber var

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı.

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42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca bir süre yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

Bugün sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.

Kaynak: Hürriyet

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