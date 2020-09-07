Koronavirüse yakalanan kadın ve erkeklerin arasında yüzde 2'lik fark var
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Koronavirüse yakalanan kadın ve erkeklerin arasında yüzde 2'lik fark var

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine göre koronaya yakalanan kadın oranı %49, erkek oranı ise %51 oldu. Aradaki küçük fark, kadınların virüsten erkeklere göre daha az etkilendiğine yönelik kabul gören görüşü boşa çıkardı.

Koronavirüse yakalanan kadın ve erkeklerin arasında yüzde 2'lik fark var
07.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:49

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs verilerine göre, virüsün kadınları erkeklere göre çok daha az etkilediğine yönelik şehir efsanesi son buldu. Buna göre vakaların %49'u kadın, %51'i ise erkek olarak açıklandı.

SON BİR HAFTADA 10 BİN 297 VAKA TESPİT EDİLDİ

Koronavirüs Haftalık Durum Raporu'na göre 24-30 Ağustos tarihleri arasında toplam 700 bin 942 test yapıldı. Yine aynı tarihleri kapsayan sürede, toplam 10 bin 297 yeni vaka bildirildiği belirtilirken; 205 ölüm, 3 bin 886 hastaneye yatırılan ve 11 bin 212 entübe edilen hasta sayısı olduğu belirtildi.

EN AZ VAKA BATI MARMARA'DA

Rapora göre 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında en yüksek yeni vaka sayısı Batı Anadolu'da görüldü. En az vakanın ise 64 kişi ile Batı Marmara'da görüldüğü bilgisi yer alıyor.

TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 49'U KADIN

Bakanlık, raporunda salgının başından beri elde edilen verilere de yer verdi. Raporda şimdiye kadar tespit edilen 269 bin 550 toplam vaka sayısının yüzde 49'unun kadın, yüzde 51'inin erkek olduğu belirtildi. Toplumda kabul gören, virüsün kadınları erkeklere nazaran çok daha az etkilendiği söylentisi ise arada %2'lik fark sayesinde son buldu.

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