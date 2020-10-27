Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan eşi Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hamile olan ve bir yaşına giren çocuğuyla annesinde kalan Berfu Yenenler, " Eser iyi hiçbir hastalık belirtisi yok" dedi.

Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında Berfu Yenenler açıklama yaptı. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berfu Yenenler, 'Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum, soran herkes için.? Eser daha iyi canım kocam! O evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım… Ama biz iyiyiz hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değiştiği ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledi.? Gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz' mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet