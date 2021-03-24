Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti

24.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:18

Doktor Mehmet Kadir Göktürk, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası, başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

Göktürk, Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, 1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz dedi.

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Türkan Şoray Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Bülent Uygun Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:19:36. #1.14#
title