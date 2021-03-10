Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

10.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:46

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tedbir amaçlı hastanede tutulan Erbaş'ın, tedavi sürecinin hafif semptomlarla ilerlediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,hastaneye kaldırılmıştı. Erbaş'ın sağlık süreciyle ilgili son durumu da belli oldu.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye tedbir amaçlı kaldırıldığı bilgisini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla ilerlediğini kaydetti. Erbaş gibi Twitter'dan paylaşım yapan Orhan, durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi.

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu belli oldu

ALİ ERBAŞ DUA İSTEMİŞTİ

Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, virüse yakalandığını duyurmuş ve dua istemişti.

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu belli oldu
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
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