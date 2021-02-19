Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı

19.02.2021 07:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 07:38
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından anbean paylaşım yapan Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Deniz Akkaya, evde devam ettiği koronavirüs tedavisine bir süre de hastaneden devam edecek.

"KORONAVİRÜS BANA İNANILMAZ AĞIR GELDİ"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim "Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım" ifadelerini kullandı. Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum."

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı

"CİĞERLERİMDE MİNİK SIKINTILAR VAR"

"Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı

"Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan."

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 07:38:37. #1.15#
title