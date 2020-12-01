Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak yardımcısı Selim Temurci Haberler.com'a konuştu. Virüsün ciğerlere kadar inmediğini vurgulayan Temurci, Davutoğlu'nun ara sıra ateşinin çıktığını fakat genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Haberler.com/ Melih Kadir Yılmaz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavisine başlanan Davutoğlu genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, karantina sürecinde çalışmalarına evde devam edeceğini söyledi.

Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genele Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Selim Temurci Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

"ARA SIRA ATEŞİ YÜKSELİYOR AMA GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Temurci ilk olarak virüsün ciğerlere inmediğini vurgularken, "Ciddi semptomlar göstermiyor. Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi. Kendisine verilen ilaçları almaya devam ediyor ve şu an için çalışmalarını evden yürütüyor" dedi.

GELECEK PARTİSİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Salgında yaşanan ciddi artışa da dikkat çeken Temurci Gelecek Partisi'nin bir süre kitlesel faaliyetleri durdurduğunu söyledi. Temurci, partinin üst kademesinin ise toplantılarına alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini aktardı.