Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi

01.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:15
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak yardımcısı Selim Temurci Haberler.com'a konuştu. Virüsün ciğerlere kadar inmediğini vurgulayan Temurci, Davutoğlu'nun ara sıra ateşinin çıktığını fakat genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Haberler.com/ Melih Kadir Yılmaz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavisine başlanan Davutoğlu genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, karantina sürecinde çalışmalarına evde devam edeceğini söyledi.

Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genele Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Selim Temurci Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

"ARA SIRA ATEŞİ YÜKSELİYOR AMA GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Temurci ilk olarak virüsün ciğerlere inmediğini vurgularken, "Ciddi semptomlar göstermiyor. Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi. Kendisine verilen ilaçları almaya devam ediyor ve şu an için çalışmalarını evden yürütüyor" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

GELECEK PARTİSİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Salgında yaşanan ciddi artışa da dikkat çeken Temurci Gelecek Partisi'nin bir süre kitlesel faaliyetleri durdurduğunu söyledi. Temurci, partinin üst kademesinin ise toplantılarına alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini aktardı.

İlgili Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ariana Grande Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Mbaye Diagne Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:15:26. #1.14#
title