Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini
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Koronavirüs, Sarıkaya, İtalya, Güncel

Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

ANKARA'da, koronavirüs salgınının yayılımına karşı dezenfektan moleküllerinin kıyafetler ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalmasını sağlayan dezenfektan kabini üretildi.

04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
Koronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

ANKARA'da, koronavirüs salgınının yayılımına karşı dezenfektan moleküllerinin kıyafetler ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalmasını sağlayan dezenfektan kabini üretildi. Üretici firmanın yönetim kurulu başkanı Metin Sarıkaya, seri üretimine geçtikleri dezenfektan kabini için 18 ülkeden sipariş aldıklarını söyledi.

Başkent'te faaliyet gösteren GMG Savunma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dezenfektan moleküllerinin kıyafet ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalabilmesini sağlayan dezenfektan kabini üretti. Firmada mühendisler tarafından geliştirilen kabinin üretimine 1,5 ay önce başlandı. Şimdiye kadar 180 adet dezenfektan kabini üretildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen dezenfektan kabinleri için İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan gibi 18 farklı ülkeden sipariş alındığı belirtildi.

'70 SANİYE KADAR TUTUNMA SAĞLIYOR'Üretici firmanın yönetim kurulu başkanı Metin Sarıkaya, virüs ya da bakterilerin insan vücudu ya da kıyafetinde tutunma zamanları olduğunu söyledi. Özellikle koronavirüs salgınına karşı bu cihazı ürettiklerini belirten Sarıkaya, şöyle konuştu: "Yerli ve mili olan bu cihazın diğer dezenfektan püskürtme cihazlarından farkı moleküllerin daha fazla havada kalması. Şişeden ya da diğer cihazlardan püskürtülen dezenfektan moleküllerinin cansız yüzeyde kalma zamanı hemen hemen 15 saniyedir. Fakat bazı bakteri ve virüsler için bu 15 saniyelik tutundurma zamanı asla yetmemektedir. Koronavirüs gibi virüslerde dezenfektandan çıkan moleküllerin etkili olabilmesi için yüzeyde 40 saniyeden fazla kalması gerekmektedir. Bizim cihazımızda geliştirmiş olduğumuz nanoteknoloji ve püskürtme esnasında uyguladığımız statik bir yöntem sayesinde bu moleküller yaklaşık 70 saniye kadar tutunma sağlıyor. Bu da koronavirüs gibi çok etkili virüslerin yüzeyde 40 saniyenin üzerinde kalamadığından dolayı yok olmasını sağlıyor. Yani uygun dezenfektan kullanma şartıyla kişilerin üzerinde, kıyafetlerinde veya vücutlarında virüsün yüzde 99 oranına kadar yok olmasını sağlıyor."'18 ÜLKEDEN SİPARİŞ ALDIK'Sarıkaya, binaların girişleri dahil bir çok yerde kullanılabilecek dezenfektan kabini için şimdiye kadar Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan gibi toplamda 18 ülkeden sipariş aldıklarını söyledi Sarıkaya, "İç pazarda da bu yönde siparişlerimizi aldık ve cihazımız için de seri üretime geçmiş bulunmaktayız. Bu cihazın tamamı yerli ve milli. Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ve Türk hekimler tarafında da destek verilmiş bir cihazdır. Ayrıca yurt dışına ihracat yapabilmeniz için İSO-9001 belgenizin olması gerekiyor. Biz de bu belgeyle birlikte aldığımız test raporu sonucunda 70 saniyenin üzerinde dezenfektan molekülünü yüzeyde tutundurduğumuz mevcuttur" dedi.Görüntü Dökümü: -Dezenfektan kabininden detaylar-Metin Sarıkaya ile röp.

Haber-Kamera:  Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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