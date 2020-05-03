Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
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Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?

Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
03.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:33

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'deki koronavirüs salgınında toplu alanlarda zorunlu olan maske kuralına uymadı. Kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık verdi.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler her geçen gün artırılırken bu önlemlerden biri de toplu olarak bulunan ortamlarda maske takılması zorunluluğu oldu.

Ancak bazı ünlülerin bu kurala uymadığı ve buna rağmen kendilerini savunduğu da görüldü. O ünlülerden biri de Kaya Çilingiroğlu.

"TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

Dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin kendisine maske takmadığı yönünde sözleri üzerine şunları söyledi: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı."

Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
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