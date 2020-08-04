Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
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Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
04.08.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:33

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

İşte yapılan o açıklama;

Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
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