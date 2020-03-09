Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin
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İsviçre, Lozan, Dünya

Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin

Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.

09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin

Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.


CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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