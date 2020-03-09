Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin
Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.
09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.
CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com