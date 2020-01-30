Koronavirüs vakası spora da sıçradı: Futbolcu Pastore'nin İtalya'dan Çin'e transferi iptal oldu
Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi. Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi
30.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:19
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs spora da bulaştı.
Çin Futbol Federasyonu'nun Süper Lig açılışını ertelemesi ile AS Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Çinli bir takıma yapılması beklenen transferi iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com