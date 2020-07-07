Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının arttığı iller arasında gösterdiği Konya'da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Yığar Mahallesi'nde 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Yunak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 14 gün boyunca uygulanacağı belirtildi.

Kararın ardından evler giriş ve çıkışlara kapatılırken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı belirtildi.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER ARASINDA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller arasında Konya'yı da göstermişti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.