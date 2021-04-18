Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti
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Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

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Koronavirüs vaka sayılarının günlerdir rekor kırdığı ülkemizde durum giderek vahim bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı 62 bin 606 vakanın ardından ardından Türkiye günlük vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yerleşti. İlk sırada 260 bin 778 vaka ile Hindistan, ikinci sırada ise 65 bin 749 vaka ile Brezilya, 4. sırada ise 58 bin 665 vaka ile ABD yer aldı. Avrupa kıtası göz önüne alındığında ise Türkiye uzun süredir ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 62 bin 606 yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 288 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 608, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA ABD'Yİ GEÇTİK

17 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 260 bin 778 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü. Hindistan'ı 65 bin 749 vaka ile Brezilya takip etti. Listede 3. sırada ise Türkiye yar aldı. Koronanın merkez üssü olarak kabul edilen ABD'de de 58 bin 665 vaka tespit edildi.

AVRUPA'DA UZUN SÜREDİR BİRİNCİ SIRADAYIZ

62 bin 606 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da yine zirvede yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla Fransa, Almanya ve Polanya takip etti.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti

TOPLAM VAKA SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 4 milyon 212 bin 645 toplam vaka ile 7 numara oldu.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 35 bin 608 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 580 bini aştı.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti
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