Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
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Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

23.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:25

Kent merkezinde vatandaşlardan görüntüler Vatandaşlardan Ahmet Ergin'in konuşması Çarşıdan görüntüler Esnaf İhsan Gülderdi'nin konuşması Pastırma satıcısı Abudullah Akçakoyunlu'nun konuşması KAYSERİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde, 15-21 Şubat tarihleri...

Kent merkezinde vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşlardan Ahmet Ergin'in konuşması

Çarşıdan görüntüler

Esnaf İhsan Gülderdi'nin konuşması

Pastırma satıcısı Abudullah Akçakoyunlu'nun konuşması

KAYSERİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde, 15-21 Şubat tarihleri arasında Kayseri, 100 binde 74,08 vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından, "Karşılaştığımız uygunsuz durumların başında cenaze ve taziyeler gelmektedir. Ayrıca hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı, Pastırmacılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Millet Caddesi gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıyor.

Kayseri Kazancılar Çarsısı'nda esnaf İhsan Gülderdi, bu süreçte vatandaşların biraz daha sabır göstererek kurallara riayet etmesiyle düzlüğe çıkılacağına inandığını söyledi.

Bu süreçte esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Gülderdi, "Son bir yıldır pandemi nedeniyle işlerimizde azalma söz konusu. İnsanlarımızın biraz daha dikkat etmesi sayılarda düşüş olmasına neden olur ama görüyoruz ki son bir kaç aydır özellikle hafta sonu kısıtlamalarını ihlal edenler var. Aslında biraz daha dikkat etsek bu sayılarda düşüş olacak ve yavaş yavaş normalleşme sürecine girilecek, rahatlayacağız." dedi.

Pastırma satıcısı Abudullah Akçakoyunlu da vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uyması neticesinde rahata kavuşulacağını söyledi.

Vatandaşlardan Ahmet Ergin de "Tedbirleri biraz daha sıkılaştırmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlikten başka alacağımız bir tedbir yok. Aşı yaygınlaştıkça virüsün hızının kesileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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