Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti
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Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti

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Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken son günlerde artan vaka sayıları rekor kırdı. Normalleşmeyle beraber dün açıklanan vaka sayıları 37 bini aşarken Türkiye, dünya sıralamasında 4 sırada yer aldı. İlk üç sırada ise salgının merkez üsleri kabul edilen Brezilya, Hindistan ve ABD var.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 37 bin yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları dün rekor kırdı. 30 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi. Vefat sayısı 155 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 925 oldu. Bugüne kadar vaka sayılarındaki en yüksek rakam, 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

VAKA SAYILARINDA BREZİLYA LİSTE BAŞI

30 Mart'ta açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 80 bin 755 ile Brezilya'da görüldü. Onu 53 bin 76 vaka ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan takip etti. Listede 3. sırada yer alan ABD'de ise 52 bin 19 vaka görüldü. Türkiye ise 37 bin 303 yeni vaka sayısıyla dünya sıralamasında 4. sırada yer aldı.

İşte 30 Mart 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti

TOPLAM VAKA SAYISINDA 8. SIRAYA YÜKSELDİK

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 3 milyon 277 bin 880 toplam vaka ile 8 numara oldu.

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 31 bin 385 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 563 bin 926.

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti
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