Koronavirüs testi acıtıyor mu? Koronavirüs testi acıtır mı?

Koronavirüs testlerinin yapılışı ve acıtıp acıtmadığı bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Belirti yaşayan kişilerden Koronavirüs testi yaptırmaya korkanlar Koronavirüs testi acıtıyor mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderiler nedeniyle koronavirüs testinin acıttığını düşünenler oldu. Peki Koronavirüs testi acıtıyor mu? Koronavirüs testi acıtır mı?

ürkiye'de normalleşme sürecine girilen Haziran sonrası sosyal mesafeye uyulmaması ve maske takmaya önem göstermeyenler nedeniyle yeniden artan vaka sayıları vatandaşları da tedirgin etmeye devam ediyor. Öksürük veya boğaz ağrısı nedeniyle koronavirüs testi yaptırmak isteyenler Koronavirüs testi acıtır mı? sorusuna cevap arıyor. Ülkemizde her gün 100 binin üzerinde koronavirüs testi yapılıyor. Peki Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Koronavirüs testi acıtır mı?

KORONAVİRÜS TESTİ ACITIR MI?

Koronavirüs testi iğneli ve acıtan bir işlem değildir. Sadece pamuklu bir çubuk ile sürüntü alma şeklinde yüzeysel şekilde dokundurulmak suretiyle örnek alınır. Bazı insanlarda ise nadir de olsa burun deliklerinde gıdıklanma denilebilecek bir his meydana gelebilir. Koronavirüs testinin acıttığına ve zor olduğuna dair iddialar doğru olmamakla birlikte, dikkatli olunması gerektiği için uyarı niteliğinde yapılan paylaşımlar tamamen farkındalık oluşturma amaçlıdır.

Koronavirüste ikinci dalganın olabileceği normalleşme sürecinin başında konuşulan ihtimaller arasındaydı. Kış aylarının gelecek olmasıyla vaka sayılarında artış görülebilir.

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren bir vatandaş hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

Koronavirüs ile mücadele devam ederken her gün ortalama 100 binin üzerinde test yapılıyor. Korona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Kovid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve bazı testler birkaç saat sonra, bazıları ise en geç 36 saat sonra sonuçlanıyor.

Koronavirüs testi uzun bir kulak temizleme pamuğu gibi bir kit ile boğaza doğru hafif dokundurularak alınır. Daha sonra aynı şekilde burun deliklerinden sürüntü şeklinde örnek alınır.

KORONAVİRÜSÜN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halsizlik, burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı, eklem ağrıları, koku ve tat alma kaybı en yaygın görülen koronavirüsün ilk belirtileridir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÜN GÜN

Koronavirüs belirtileri 1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebilir.

Koronavirüs belirtileri 4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Koronavirüs belirtileri 5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

Koronavirüs belirtileri 6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

Koronavirüs belirtileri 7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Koronavirüs belirtileri 8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Koronavirüs belirtileri 9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.