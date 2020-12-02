Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini ve artık sadece 7 bin kişinin caddeye giriş yapabileceğini aktardı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'yle ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu;

"İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde 3 metrekareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi'nin girişinden sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

3 METRE KAREYE 1 KİŞİNİN DÜŞMESİ SAĞLANACAK

Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak. Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."

ANKARA'DA DA ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Ankara'dan yayına bağlanan CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber ise Başkent'te alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar gibi valilik kaymakamlıkları görevlendirdi. Şu anda Kızılay Meydanı'nda Güvenpark'ın içindeyiz. Kontroller park içerlerinde, bankların olduğu noktalarda gerçekleştiriliyor. Çünkü henüz meydanlara giriş için bir kısıtlama yok. Kızılay da çok fazla giriş çıkış noktası olduğu için büyük bir meydan. Ve burada o sayının belirlenmesi bir hayli zor.

Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerine girebilecek vatandaş sayısı belliydi ama buna ilişkin sıkı kontrol getirilecek. Kızılay'a yakın olan Güvenpark gibi diğer parklarda buradaki polisler hem de belediyenin güvenliği tarafından kontrol edilmeye çalışılacak."

İZMİR'İN EN YOĞUN NOKTASI KONAK'TA DA ÖNLEM KARARI ALINABİLİR

Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Şahbaz da İzmir'le ilgili alınan kararları şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik aslında bu kararı. Gerek duyulması halinde parklarda, caddelerde meydanlarda yeterli sayıda insan alınacaktı. Burada da şu an Ankara'da olduğu gibi bir hazırlık yok ancak gerek görüldüğü takdirde ilçe veya il hıfzıssıhha kurullarının karar alması mümkün. Biz de şu an Konak'ta Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu meydandayız. Aslında burası İzmir'in en yoğun noktası, şu an bir sakinlik hakim. Burası kamu kurum ve kuruluşlarının kesişme noktası, ancak pandemi sonrası İzmirliler fazla uğramıyor. Kalabalıkların artması halinde önlem kararı alınabilir."