Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
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Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı

Koronavirüs tedavisine evinde devam edilecek Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

27.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:43

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu Başkan Maçoğlu'da koronavirüs tespit edildi. Maçoğlu, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

MAÇOĞLU'NUN TEDAVİSİNE EVİNDE DEVAM EDİLECEK

Maçoğlu'nun taburcu olmasına ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir" denildi.

EŞİNİN VE KIZININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı

MAÇOĞLU SAĞLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Maçoğlu, Twitter hesabından da sağlığıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı

Kaynak: DHA

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