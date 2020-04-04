Koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter'den haber var!
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin

Koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter'den haber var!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuran Levent Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Dörter'in son dakika açıklaması...

04.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:32
Koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter'den haber var!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

'DUA EDEN HERKESE MİNNETTARIM'

8 gün tedavi gören Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden taburcu olduğunu dile getirdi.

Dörter, şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba. Tam 8 gün önce başlayan illet hastalık ve hastane serüvenim bu akşam evime dönerek son buldu.

Bu süreçte ilk andan beri bana dua eden ve yalnız bırakmayan tanıdık, tanımadık herkese minnetarım. ve tabii ki canım ailem... Şimdi 14 gün ev karantinasında sıra."

Kaynak: Snob Magazin

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