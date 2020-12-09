Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi

09.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'in koronavirüs tedavisi, kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Topbaş'ın entübe edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da özel bir hastaneye kontrol amacıyla giden 75 yaşındaki Kadir Topbaş'ın yapılan incelemelerde koronavirüse yakalandığı belirlenmiş ve tedavisine hastanede devam edildiği ifade edilmişti.

OĞLU SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtmişti. Babasının 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.

Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi
Haber Yorumları (2)
TAYVANLI AYHAN: Hayat kısa kuşlar uçuyor. (Ankaralı turgut)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAHYA: Yeni ibb eski ibb’nin 25 senedir biriken yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalaranı yargıya taşımasıyla tesadüfen kadir topbaş koronavirüse yakalanıyor.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Pierre Webo Abdullah Avcı Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:42:22. #1.14#
title