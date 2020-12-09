Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'in koronavirüs tedavisi, kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Topbaş'ın entübe edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da özel bir hastaneye kontrol amacıyla giden 75 yaşındaki Kadir Topbaş'ın yapılan incelemelerde koronavirüse yakalandığı belirlenmiş ve tedavisine hastanede devam edildiği ifade edilmişti.

OĞLU SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtmişti. Babasının 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kısacası çoğunlukla solunum yetmezliğindeki hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.