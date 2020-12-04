Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görmekte olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"16 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

"ALLAH'IN İZNİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."