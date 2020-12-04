Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

04.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:45

16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görmekte olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"16 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

"ALLAH'IN İZNİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ajda Pekkan Demet Özdemir Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Caner Erkin Nacer Chadli Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 08:45:12. #1.15#
title