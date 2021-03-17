Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
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Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu

17.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:05
Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu

Koronavirüs yakalanıp hastaneye kaldırılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, taburcu oldu. Erbaş, sosyal medya hesabından, "Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı" mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Erbaş, doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir teşekkür mesajı yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Erbaş, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından da "Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah" diyerek duyurdu.

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu
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