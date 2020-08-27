Koronavirüs tablosu bugün açıklandı mı? 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıklandı mı? Toplam test, hasta, vefat, ağır hasta, iyileşen sayılarının yanı sıra 27 Ağustos Perşembe günlük test, hasta, vefat ve iyileşen sayılarının da yer aldığı korona (covid-19) verileri belli oldu. Günlük vaka oranı kaç? Bugün kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 27 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Her gün Sağlık Bakanlığı tarafından vaka, test, hasta, iyileşen oranlarının yer aldığı covid-19 tablosu yayımlanıyor. 27 Ağustos için henüz günlük koronavirüs tablosu açıklanmadı.

26 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 26 Ağustos günü için yayımlandı. 256Ağustos günü toplam 100.109 test yapıldı. 1.313 vaka ve 20 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 1.002 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.621.749, toplam hasta sayısı 262.507, toplam vefat sayısı 6.183, toplam iyileşen sayısı 239.797, ağır hasta sayısı 841 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.



