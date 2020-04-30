Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
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Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı

Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
30.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:14

Trabzon'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ayrılan kişi, bir bankada para çekmek isterken yakalandı. Yakalanan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli kişi hastaneden kaçıp bankada para çekerken yakalandı.

HASTANEDEN KAÇTI, BANKADA YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir süredir koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli şahsın hastaneden ayrılması üzerine, yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, C.K'nın Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde para çektiği tespit edildi.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevrede önlem alarak şahsı ambulansa bindirdi. C.K, tedavisi için yeniden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı

Kaynak: AA

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