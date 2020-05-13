Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Konya'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen bir kadın, kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplere uzun süre direnen kadın, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen bir kadın, hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, koronavirüs testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

ESNAF, ŞİDDETLİ ÖKSÜREN KADINI GÖRÜNCE YETKİLİLERE HABER VERDİ

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan bir kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMEK İSTENEN KADIN, UZUN SÜRE DİRENDİ

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği kadın yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen kadın, en sonunda ikna edilerek, ambulansa bindirildi. Koronavirüs testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA