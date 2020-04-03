Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly gemi komutanının "muhakeme hatası" yaptığını savundu. 4 bin kişilik mürettebatın bulunduğu gemide belirtiliyor. "MEKTUBU MEDYAYA SIZDIRDIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINDI" Modly, Crozier'in mektubunu medyaya sızdırdığı için görevinden alındığını belirterek "Donanmanın, hükümetin işini yapmadığı izlenimini uyandırdı. Bu doğru değil" dedi. Gemide hastalık belirtisi göstermeyen personele, şimdiye kadar sadece donanma rıhtımına çıkma izin veriliyordu. Bölge valisinin onayın ardından askerlerin şimdi, yerel halka temas etmemeleri koşuluyla adada karantina alınmasına karar verildi.