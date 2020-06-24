Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
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Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde

Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son bir aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşarak 893 kişiye çıktı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Geçtiğimiz günlerde vaka sayımızın 1500'ün üzerine çıkmasının yansımasını yeni görüyoruz" açıklaması yaptı.

24.06.2020 07:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:23

Normalleşme sürecinin ardından son bir haftalık sürede dalgalı seyir izleyen günlük Kovid-19 vaka sayısı, Türkiye genelinde 190 bin 165'e ulaştı. 23 Haziran itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son bir aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşarak 893 kişiye çıktı.

21 Mayıs tarihinde 820 hastanın yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı günden bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, Haziran'ın ilk haftasına göre yoğun bakım hasta sayısında yüzde 40'a varan bir artış var.

Türkiye genelinde 14 Haziran'da 717, 15 Haziran'da 722, 16 Haziran'da 732'ye ulaşan yoğun bakım hasta sayısı, 18 Haziran'da 745, 19 Haziran'da 769, 20 Haziran'da 781, 22 Haziran'da 846, 23 Haziran'da ise 893 hasta rakamına ulaştı.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Milliyet'in haberine göre; en son 28 Mayıs'ta 339 olan entübe hasta sayısı ise 23 Haziran itibarıyla 362 olarak kayıtlara geçti. Haziran'ın ilk haftasına göre yoğun bakım hasta sayısında yüzde 40, entübe hasta sayısında ise yüzde 30'luk bir artış söz konusu.

Bu oranlar son bir aylık dönemin en yüksek sayıları olarak kayıtlara geçti.

"BİN 500'ÜN ÜZERİNE ÇIKMASININ YANSIMASINI GÖRÜYORUZ"

Uzmanlar, Nisan ayında İstanbul'da ortaya çıkan olumsuz tablonun bu kez bazı Anadolu illerine kaymış olabileceğini belirtirken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19'a bağlı hasta kayıplarının genellikle virüs bulaştıktan 10 veya 12 gün sonra yaşandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, "Geçtiğimiz günlerde vaka sayımızın bin 500'ün üzerine çıkmasının yansımasını yeni görüyoruz. Hafta sonu yoğun bakım hasta sayısında azalma görebiliriz. Artışın bir diğer nedeni de yaş kısıtlamasının kaldırılmasından kaynaklanıyor olabilir. İstanbul'daki vaka sayıları yüzde 63 seviyesinden yüzde 40'ın altına inmiş durumda. Ancak bazı Anadolu kentlerinde gelenek ve göreneklerin de etkisiyle bir miktar artışlar yaşanıyor. Taziye ve kutlamalar vaka artışına neden oluyor. Yaz döneminde vaka sayısı 100'ün altına inmesi bugün için söyleyecek olursak çok zor. Ancak vaka sayısındaki azalma eğrisi devam eder, kurallara uyulursa istediğimiz tabloyu görebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde

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Haber Yorumları (1)
TR: Kardeşim yasak getirin acil olarak. Şimdi ben kendimi ve ailemi o kadar korumuşum ama halkın büyük bölümü cehalet içinde ve spor merkezleri dolayısıyla stadyumlar yürüyüş için halka açıldı topyekun sanki kıtlıktan çıkmış gibi saldırıyorlar sosyal mesafe denen şey sıfır beni ve sağlığımı riske atıyorlar. Şimdi ben kendimi o kadar korumuşken suçum ne?
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