Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

KOCA, MAVİ KATEGORİYE GEÇEN İLLERİ PLAKA KODLARIYLA DUYURDUSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Koronavirüs Risk Haritası'nda Mavi kategoriye geçen illeri pkala kodlarıyla duyurdu.

KOCA, MAVİ KATEGORİYE GEÇEN İLLERİ PLAKA KODLARIYLA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Koronavirüs Risk Haritası'nda Mavi kategoriye geçen illeri pkala kodlarıyla duyurdu. Koca yaptığı paylaşımda, "01 ADN MAVİ, 03 AFY MAVİ,  43 KTH MAVİ, 78 KRB MAVİ. Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritası'nda artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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