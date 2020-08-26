Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüs salgınında son durumu değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yeni hasta sayısının on gündür iyileşen hasta sayısının üzerinde seyrettiğini belirterek salgının kontrolden çıktığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinden bu yana neredeyse her gün televizyonlarda konuşan ve açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını konusunda kontrolün kaybedildiğini söyledi.

Son 10 gündür yükselen vakalara dikkat çeken Ceyhan, "Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"GERÇEK VAKA AÇIKLANANIN 10 KATI"

Açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, "Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye'de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" dedi.

"YENİ TEDBİR ALINMALI"

Mehmet Ceyhan, Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamalarda salgına karşı yeni tedbirler alınması gerektiğini de söyledi.