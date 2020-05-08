Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı

İstanbul Ekonomik Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, koronavirüs salgını sürecinde 12 ilde bin 537 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre; AK Parti oy oranı yüzde 35.8'den yüzde 39.0'a kadar artarken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 19.7 bandında kaldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programında 12 ilde gerçekleştirdikleri anket çalışmasını anlattı. Selçuki, ' 'AK Parti'nin yüzde 35.8 den yüzde 39.0'a kadar geldiğini, CHP'nin ise yüzde 19.7 bandında kaldığını görüyoruz. CHP kazandığı zaferi, geniş kitleleri ikna edecek bir stratejiye dönüştüremedi'" dedi.

AK PARTİ'NİN OYU ARTARKEN, CHP'NİN OYU DÜŞÜŞE GEÇTİ

Her ay iki kez farklı konularda 12 ilde 1537 kişi ile yapılan araştırmaların sonucunu Türkiye Raporu sitesinde yayınlayan Selçuki son anket çalışmalarını şöyle anlattı:

''Anketi Türkiye çapında 4- 5 Mayıs tarihlerinde bin 537 kişiyle yaptık. AK Parti'nin yüzde 35.8'den yüzde 39.0'a kadar geldiği görülüyor. MHP ise yüzde 8 civarında. CHP ise yüzde 19.7. Sonuçları parti bazında değil ittifak bazında değerlendiriyoruz. Cumhur ittifakına baktığımız zaman son 6-7 aydır yüzde 50'ye en yaklaştıkları yerlerdeler yüzde 47 civarındalar. 7 Ay öncesinde yüzde 43 civarlarındaydı"

"PANDEMİ ÇOK BÜYÜK KORKU VE GÜVENSİZLİK ORTAMI YARATTI"

Dünyanın başka yerlerinde de görüldüğü gibi pandeminin çok büyük korku ve güvensizlik ortamı yarattığını dile getiren Can Selçuki, "Böyle bir ortamda mevcut iktidarlar zaten puan kazanıyor. AK Parti'den biraz daha oy alma ihtimali varmış gibi gözüken Gelecek ve Deva Parti'sinin bu dönemde çok kenarda kaldığı gözüküyor. Doğal bir sonuçtur çünkü yeni kurulan muhalefet partileri medyada çok yer bulamıyorlar. Kendilerini anlatmakta güçlük çekiyorlar. Bunu aşabilmenin yolu sokak siyaseti yapabilmek ki o da şuan mümkün değil. Dolayısıyla seçmene kendini anlatabilme fırsatını henüz bulamadı. Koronanın sosyal yaşama getirmiş olduğu olağanüstü durumun geçmesini bekliyorlar" diye konuştu.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERMEZSİNİZ?" SORUSUNDAN ÇIKAN TABLO

Yüzde 30.7 AK Parti'ye kesinlik oy vermem dedi. Aynı cevap CHP için 19.5. CHP Yerel yönetim seçimlerinde kazandığı zaferi ve bugüne kadar gösterdiği iyi performansı halkın daha geniş kitlelerini ikna edecek bir stratejiye dönüştüremedi. Pandeminin sağlık katkıları, ekonominin sağlık katkıları ve yerel yönetimlerin çok önemli bir kısmını elinde tutan muhalefet partisi var. Bu koşullarda oylarının artmasını beklersiniz ama öyle bir sonuç görmüyoruz"