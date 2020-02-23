Koronavirüs salgını: İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı
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Koronavirüs salgını: İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

23.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:55
Koronavirüs salgını: İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı

, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 'nin başkenti 'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin, 'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.


The Jerusalem Post Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi. Haberde söz konusu İsrail vatandaşının ambulanslarla evlerine nakledildiği yazıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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