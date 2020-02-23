Koronavirüs salgını: İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı
İsrail, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.
İsrail, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.
The Jerusalem Post Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi. Haberde söz konusu İsrail vatandaşının ambulanslarla evlerine nakledildiği yazıldı. Euronews.com'da Görüntüle