Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının
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Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının psikolojik yönlerini değerlendiren Psikiyatr Dr. Cumhur Boratav, salgının en az 3 yıl sürebileceğini belirterek, "Gevşemeyin, aksine sakının" uyarısında bulundu.

09.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:38

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 899 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 27 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, salgının psikolojik yönlerini değerlendiren Psikiyatr Dr. Cumhur Boratav, önemli uyarılarda bulundu. Salgın için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Boratav, "Gevşemeyin, aksine sakının" uyarısında bulundu.

"ÜÇ YILI GÖZDEN ÇIKARIN"

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında soruları yanıtlayan Boratav, haziran ayında yeni normale geçilmesini, ekonomiyi kurtarmak için alınmış bir karar olmasına rağmen "Dünyada salgın varsa ekonominizi kurtaramazsınız" diye yorumlarken, "Üç yılı gözden çıkarın ve durun, pozisyonunuzu koruyun" dedi.

"CİDDİ BİR GEVŞEMENİN SONUÇLARI AĞIR OLACAK"

Cumhur Boratav, ciddi bir gevşeme yaşandığını ve sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Psikiyatr Dr. Boratav şu ifadeleri kullandı:

"Bu kötü bir piyango, size de çıkabilir. Bu nedenle 3 yılı gözden çıkarın, ona göre hazırlığınızı yapın, açılmayın, borçlanmayın, aman ha sakın gevşemeyin, aksine sakının."

Koronavirüs salgını için '3 yılı gözden çıkarın' diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının
Haber Yorumları (7)
ADANALI BABA: Elinde bilimsel bir kanıt var mı?Neden 2 yada 4 yıl değil de 3 yıl?Hergün bilen bilmeyen ünvan sahipleri bilgi kirliliği yaratıyor, bence herkes tedbirli olsun diye mesaj niteliğinde bir açıklama olmuş.
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UZMAN: Psikiyatri uzmanı viral hastalık hakkında ahkam kesiyor. Delircez mi ondan haber ver sen hoca.
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KASIM: Yazın diskolar keyifler sonuç bu
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