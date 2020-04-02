Koronavirüs: Salgın sırasında hamile olan ve doğuran kadınlar neler yaşıyor?
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BBC

Koronavirüs: Salgın sırasında hamile olan ve doğuran kadınlar neler yaşıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu hamile kadın, doğum planlarında değişiklik yapmak zorunda kalıyor.

02.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:50
Koronavirüs: Salgın sırasında hamile olan ve doğuran kadınlar neler yaşıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu hamile kadın, doğum planlarında değişiklik yapmak zorunda kalıyor.

14 Mart'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'in kuzeyinde Drogheda kentinde doğan Faolan'ın (küçük kurt) fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.

İlk torununu görmeye gelen büyükbaba ise salgın nedeniyle sadece camın ardından birkaç dakikalığına ona bakabilmişti. "Üç kuşak sosyal mesafe" başlığıyla paylaşılan fotoğraf 730 bin beğeni aldı.

Anne Emma Dillon Gallagher, doğum için hastaneye gittiğinde İrlanda'da henüz koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişti. Bebeğiyle çıktığında ise farklı bir dünya vardı artık.

Emma ve kocası Micheal, doğum sonrasında 14 gün kendilerini karantinaya aldı. Bebeği görmeye gelenler ise pencere önünde sıralarını bekledi.

Koronavirüs nedeniyle bazı hamile kadınlar için yalnız doğum yapma ihtimali ortaya çıkarken, bazıları da sezaryenden vazgeçmek zorunda kaldı. Hatta evde doğum yapmak da gündeme geldi. Birleşik Krallık'ta kimi hastaneler virüs nedeniyle buna engel olurken, sorunsuz bir doğum ve güvenli bir ortam sağlanabileceğinden emin olan hastaneler hastalarına bu yolu önerdi.

Sağlık nedeniyle zorunluluktan değil de farklı nedenlerle sezaryen yoluyla doğum yapmak isteyenlere bu operasyonun ertelendiği ya da iptal edildiği, normal doğum yapılacağı haberleri de iletildi.

Koronavirüs, hamilelik ve doğum

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), koronavirüs bakımından hamilelerin yüksek risk grubuna girebileceği, mümkün olduğunca evden çıkılmaması tavsiyesinde bulunuyor.

İngiltere'deki Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanları (RCOG), hamile kadınların koronavirüse yakalanması halinde hastalığı, yetişkin ve sağlıklı olup da virüse yakalanan diğer hastalardan daha ağır geçirmeleri gibi bir durum olmadığını söylüyor.

Hamile bir kadının virüse yakalanması halinde düşük riskinde artışa işaret eden bir veri olmadığı, bebeğin gelişimiyle ilgili sorunlara yol açma ihtimalinin de şimdiye dek görülmediği ifade ediliyor.

Doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanmış bebeklerinin iyi olduğunun görüldüğü belirtiliyor.

Doğum planları değişiyor

İngiltere'de sorunsuz hamileliklerde ebelerin doğum yaptırdığı doğum merkezlerinin bir kısmı, Covid-19 hastalarına yer ve sağlık çalışanı önceliği nedeniyle kapatılıp karantina merkezine dönüştürüldü. Bu nedenle bazı bölgelerde doğum için hastaneye yöneltmeler söz konusu iken, tıbben mümkün olan durumlarda da ebe eşliğinde evde doğum teşvik ediliyor.

Ancak bazı bölgelerde de yeterli ebe veya ambulans olmaması nedeniyle evde doğumlar kaldırıldı.

Hastanede doğumda ise doğum sırasında kadının yanında olmasına izin verilen eşin doğumdan iki saat sonra hastaneden ayrılması isteniyor.

Bazı kadınlar ise evdeki diğer çocuklarına bakması için eşlerini evde bırakmak zorunda kaldığından hastanede yalnız doğum yapmak zorunda kalıyor. Zira koronavirüs salgını nedeniyle büyük anne ve babaların çoğunun evden çıkmalarına izin verilmiyor. Yenidoğan evinde koronavirüs riski oluşmasın diye başkalarının gelmesi de salık verilmiyor.

Chesire bölgesinde hemşire olan Rebecca Campbell Salı günü tek başına doğum yaptı. Kocası Richard, sağlık sorunu nedeniyle salgın sırasında hastanede yanında olamamıştı.

Richard bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu, Rebecca ise doğumdan sonra Face Time yoluyla bebeği Richard'a gösterme planını anlatıyor.

Hastane doğumdan sonra iyileşme sürecinde ona koruyucu malzemeler verip bir odada yatırmayı hedefliyordu. Ama Rebecca koronvirüs salgınından kaynaklı yer sorunu nedeniyle bunun mümkün olmayabileceğini biliyor ve bebeğiyle birlikte 15 gün bir akrabalarının boş evinde karantinada zaman geçirmeye hazırlıyordu kendisini.

Kocasından ve dört yaşındaki ikizlerden uzak kalmak acı veriyordu ona, ama eve koronavirüs taşıma riski vardı.

Salı günü doğumdan hemen sonra ona ne yapacağını sormak uygun olmazdı. Bu nedenle ne yapacağını henüz bilmiyoruz.

Ama yakında doğum yapmış ya da yapacak olan kadınların hiç biri dokuz ay önce bir salgında doğum yapacaklarını hayal edemezdi elbette.

Ancak Rebecca'nın dediği gibi "Aslında sandığımızdan daha güçlüyüz".

BBC
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