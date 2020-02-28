Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Kırılgan sağlık sistemleri olan Afrika ülkelerinde tespit edilen hasta sayısının bu kadar düşük olması da epidemiyologlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor
28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:19
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Covid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com