Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü
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Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Kırılgan sağlık sistemleri olan Afrika ülkelerinde tespit edilen hasta sayısının bu kadar düşük olması da epidemiyologlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor

28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:19
Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Sahraaltı 'da ilk kez 'da görüldü.


Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Covid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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