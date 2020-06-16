Koronavirüs Ruh Sağlığı için Tehdit Yaratıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs Ruh Sağlığı için Tehdit Yaratıyor

Son zamanlarda ana gündemde yer alan yeni tip koronavirüs yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra bazı psikolojik sorunlara da davetiye çıkartıyor.

Koronavirüs Ruh Sağlığı için Tehdit Yaratıyor
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:12

Son zamanlarda ana gündemde yer alan yeni tip koronavirüs yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra bazı psikolojik sorunlara da davetiye çıkartıyor. Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre pandemi sırasında ruh sağlığı sorunlarında oldukça ciddi bir artış yaşandı. Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs ruh sağlığı açısından kritik sorunlara yol açıyor. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Koronavirüs Ruh Sağlığı Açısından Hangi Etkileri Yaratıyor?

Yapılan araştırmaya göre salgının başlangıcından bu yana en az bir temel ruh sağlığı sorunu bildiren kişilerin oranı yüzde 7 seviyesinden yüzde 18 seviyesine kadar artış gösterdi. Yani neredeyse iki buçuk kat oranında bir artışın yaşandığı gözlemleniyor.

Araştırma kapsamında kadınların yüzde 34 oranındaki kısmının kendini bazen yalnız hissettiği, yüzde 11 oranındaki kısmının ise çoğunlukla yalnız hissettiği tespit edildi. Bu noktada erkeklerin yüzde 23 oranındaki kısmı kendini ara sıra yalnız hissederken yüzde 6 oranındaki kısmı ise çoğu zaman yalnız hissettiklerini belirtti.

Yani temel bakış açısından kadınların ruh sağlığı açısından, erkeklere nazaran yaklaşık 1,5 - 2 kata yakın daha fazla etkilendiği görülüyor. Peki siz yapılan bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kendinizi yalnız hissetiğiniz dönemler oluyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Leyla Güven Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Koronavirüs Ruh Sağlığı için Tehdit Yaratıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:52:29. #1.15#
title