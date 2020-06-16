Koronavirüs Ruh Sağlığı için Tehdit Yaratıyor Son zamanlarda ana gündemde yer alan yeni tip koronavirüs yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra bazı psikolojik sorunlara da davetiye çıkartıyor.

Son zamanlarda ana gündemde yer alan yeni tip koronavirüs yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra bazı psikolojik sorunlara da davetiye çıkartıyor. Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre pandemi sırasında ruh sağlığı sorunlarında oldukça ciddi bir artış yaşandı. Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs ruh sağlığı açısından kritik sorunlara yol açıyor. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Koronavirüs Ruh Sağlığı Açısından Hangi Etkileri Yaratıyor?

Yapılan araştırmaya göre salgının başlangıcından bu yana en az bir temel ruh sağlığı sorunu bildiren kişilerin oranı yüzde 7 seviyesinden yüzde 18 seviyesine kadar artış gösterdi. Yani neredeyse iki buçuk kat oranında bir artışın yaşandığı gözlemleniyor.

Araştırma kapsamında kadınların yüzde 34 oranındaki kısmının kendini bazen yalnız hissettiği, yüzde 11 oranındaki kısmının ise çoğunlukla yalnız hissettiği tespit edildi. Bu noktada erkeklerin yüzde 23 oranındaki kısmı kendini ara sıra yalnız hissederken yüzde 6 oranındaki kısmı ise çoğu zaman yalnız hissettiklerini belirtti.

Yani temel bakış açısından kadınların ruh sağlığı açısından, erkeklere nazaran yaklaşık 1,5 - 2 kata yakın daha fazla etkilendiği görülüyor. Peki siz yapılan bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kendinizi yalnız hissetiğiniz dönemler oluyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.